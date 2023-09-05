Около 200 жилых домов остаются без горячей воды в Томске

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Почти 200 домов в Томске до сих пор остаются без горячей воды. Специалистам «ТомскРТС» необходимо устранить еще более 200 дефектов на теплосетях, сообщил депутатам начальник департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Путров.

Жители Томска активно жалуются на срыв сроков включения горячей воды в многоквартирные дома. По состоянию на 22 августа, без горячей воды оставались 379 домов. В прошлом году сроки были также сорваны.

По данным Дмитрия Путрова, на сегодняшний день из 2 782 многоквартирных домов горячая вода вернулась в 2 583 дома, что составляет около 93% от общего числа домов.

«Отключенными остаются 199 домов. В целом, ремонтная кампания, по сравнению с прошлым периодом, идет чуть лучше – примерно на 10%», – сказал Путров.

Он добавил, что в этом году компания «ТомскРТС» устранила более 1600 дефектов на теплосетях. На данный момент необходимо ликвидировать еще более 200 дефектов.

В пресс-службе «ТомскРТС» сообщили, что на утро 5 сентября без горячей воды из-за дефектов на сетях остаются 86 домов.

Напомним, в Томске с 5 по 8 сентября пройдут технические работы на тепломагистрали №6К. В это время жители Каштака, микрорайона Радужный и АРЗа останутся без горячей воды