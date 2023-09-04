В Томске автомобиль упал в яму после раскопок на улице Сибирской

Причины происшествия неизвестны. Фото: ДТП|ЧП Томск, 18+

Вечером 4 сентября автомобиль съехал в яму на улице Сибирской в Томске. Фото с места опубликовали несколько городских пабликов. Очевидцы пишут, что ДТП произошло около 21.00.

На фото видно, что яма была огорожена лентами. Что стало причиной происшествия, неизвестно, как нет и информации о состоянии водителя. Томичи в комментариях предполагают, что водитель мог просто не заметить ленту ограждения из-за плохой погоды. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Напомним, что два водителя попали в больницу после ДТП на томской трассе.