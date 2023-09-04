В Томской области благоустроят общественные пространства до 1 октября

За эти территории проголосовали более 140 тысяч жителей региона в ходе рейтингового голосования в 2022 году Фото: Ксения Высотина

В Томской области до 1 октября должны благоустроить все запланированные на 2023 год общественные пространства, сообщили в пресс-службе обладминистрации. В этом году благоустраиваются 50 пространств во всех 20 городах и районах региона. Эту тему обсудили на межведомственной комиссии в администрации региона.

«За эти территории проголосовали более 140 тысяч жителей региона в ходе рейтингового голосования в 2022 году», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Также на заседании обсудили деятельность Центра развития городской среды и участие региона в конкурсе лучших практик повышения индекса качества городской среды, победителей которого наградят 5 сентября.

Напомним, что в Томске завершили мурал на набережной Ушайки с легендой о Томе и Ушае.