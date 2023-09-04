В Томской области до 10 сентября можно проголосовать за интернет в селах

Поучаствовать в голосовании могут совершеннолетние граждане РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Томичей приглашают проголосовать за малые села, в которых, по их мнению, должен появиться мобильный интернет. В администрации Томской области напомнили, что голосование продлится до 10 сентября. Проголосовать можно за села своего региона, в которых проживают от 100 до 500 человек.

«Проголосовать за населённый пункт своего региона можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги», если есть подтверждённая учётная запись», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Если нет регистрации на Госуслугах, то можно отправить письмо в Минцифру по обычной почте. Причем подписать письмо с указанием населенного пункта, куда стоит провести интернет, могут несколько человек – все их мнения учтут.

Поучаствовать в голосовании могут совершеннолетние граждане РФ. Список сел, в которые проведут интернет в 2024 году, опубликуют 18 декабря. Всего в нем будет почти полторы тысячи сел.