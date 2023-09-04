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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:36

Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта пройдет в Томске 10 сентября

Мероприятие пройдет в Лагерном саду Томска
Александра Тайбатрова
На фестивале встретятся экстремалы и представители уличной культуры со всей страны

На фестивале встретятся экстремалы и представители уличной культуры со всей страны

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 10 сентября состоится фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что мероприятие состоится в Лагерном саду.

«На фестивале встретятся экстремалы и представители уличной культуры со всей страны», - уточнили в обладминистрации.

Запланированы соревнования и показательные выступления по стритболу, паркуру, батутному фристайлу, граффити и др. Также в программе фестиваля – мастер-классы, автовыставка, зона граффити. Запланированы дискуссии молодежи с властью, бизнесменами, общественными деятелями.