«Представились сотрудниками Госуслуг»: томичка перевела мошенникам 600 тысяч

56-летней женщине позвонили незнакомцы и, по предварительным данным, представились сотрудниками Госуслуг Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Молчановского района Томской области потеряла 600 тысяч рублей, поверив аферистам, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. 56-летней женщине позвонили незнакомцы и, по предварительным данным, представились сотрудниками Госуслуг. Они сообщили, что персональные данные женщины утекли в сеть.

«Далее с потерпевшей связались якобы работники банка, которые пояснили, что нужно обезопасить собственные средства и перевести их на резервный счёт», - уточнили в пресс-службе полиции.

Аферисты убедили женщину, что транзакции будут зашифрованы как покупки в интернете. Когда на телефон потерпевшей стали приходить коды, она передала их незнакомцам.

Общую сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее житель Томкой области взял на хранение восемь тонн чужой муки и продал ее.