Больше рабочих мест появится в Томской области благодаря трем новым производствам

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

В Томской области области постоят три новых производства. Это позволит увеличить количество рабочих мест в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что в июле на форуме «Иннопром» было подписано соглашение с компанией «ЭНГРА» о строительстве кремниевого завода. В настоящее время инвестор выбирает в Томске и Томском районе площадку под будущее производство. Начать проектирование планируется в 2024 году. На новом заводе будут отрыто около 200 рабочих мест.

В понедельник, 4 сентября, глава региона подписал новые соглашения о строительстве производств стройматериалов с инвесторами – ООО «Форт Верный» и ООО «Метран-Томск».

«Компания «Форт Верный» переносит в Томск оборудование из-за рубежа, докупает новое. Со следующего года - проектирование и строительство производств металлических порошков и специальных красок. Рассматривает земельный участок на Северной площадке особой экономической зоны. Количество рабочих мест на первом этапе - от 50 человек», — рассказал Мазур.

Компания «Метран-Томск» построит завод по производству газобетона и сухих строительных смесей. Инвестор также рассматривает земельные участки на Северной площадке ОЭЗ, чтобы связать в единый технологический цикл своё производство и производства компании «Форт Верный». Строительство запустят в будущем году.

Все налоги с производств будут оставаться в Томске и идти на развитие социальной сферы и инфраструктуры региона.