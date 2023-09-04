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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 10:35

Два водителя доставлены в больницу после ДТП на томской трассе

На трассе Томск - Каргала - Колпашево произошло столкновение двух автомобилей
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

Два водителя пострадали после столкновения двух автомобилей на трассе Томск — Каргала — Колпашево. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 4 сентября около 15:58 на 24 км трассы Томск — Каргала —Колпашево.

По предварительной информации, 46-летний мужчина-водитель автомобиля Nissan Note не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля ГАЗ 33021, которым управлял 41-летний мужчина. После того, как отечественный автомобиль начал снижать скорость для поворота направо, произошло столкновение.

После удара автомобиль Nissan Note продолжил движение и съехал в левый кювет.

В результате ДТП, водители доставлены в больницу для осмотра.

Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области