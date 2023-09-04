В Томске 45-летнего мужчину осудят за серию краж на 364 тысячи рублей

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В Томске будут судить 45-летнего мужчину за совершение 7 хищений на 364 тысячи рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 11 марта 2023 года по 17 марта 2023 года обвиняемый использовал общедоступную информацию в интернете о людях, которые дают в аренду инструменты и уборочный инвентарь. Также мужчина заключал с ними договоры аренды.

После получения от арендодателей электроинструментов и моющих пылесосов, он сдавал их в ломбарды, либо продавал. Вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Всего таким образом мужчина совершил 7 хищений. Ущерб составил более 364 тысяч рублей.

Жителю Томска предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотреблении доверием с причинением ущерба гражданину.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.