Более 300 обращений поступило в томскую ОКБ в период дежурства по «скорой»

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Томская областная клиническая больница во время дежурства по «скорой» за сутки получила более 300 обращений, из них 59 жителям потребовалась помощь врача-офтальмолога, сообщили в медучреждении.

«Накануне Томская областная клиническая больница дежурила по общегородской скорой медицинской помощи. За период дежурства в приемное отделение обратились 330 пациентов (как в порядке самообращения, так и по «скорой»)», — говорится в сообщении.

По данным ОКБ, неотложная помощь врача-офтальмолога потребовалась 59 жителям Томска и области, 24 человека обратились в приемное отделение из-за обострения урологических заболеваний, 11 - с заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области.

К специалисту хирургического профиля обратились 70 человек, к специалистам терапевтического профиля (кардиологам, неврологам, терапевтам, пульмонологам и другим) – 62.

Наиболее тяжелые пациенты были госпитализированы в больницу в экстренном порядке.