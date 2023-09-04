Более 130 студентов медвузов смогут работать в томских больницах после выпуска

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Более 200 студентов начали обучение в СибГМУ и филиале Первого московского государственного медуниверситета в Тюмени. В последующем студентам этих вузов гарантируют трудоустройство в больницы Томской области. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Обучение по целевом договору в новом учебном году начали 223 студента и ординатора. После выпуска 136 молодых врачей трудоустроят в больницы и поликлиники Томска, 87 — в районные медучреждения.

«Лидерами среди томских медучреждений по заключению целевых договоров стали МСЧ № 2, горбольница № 3, ТОКБ, станция скорой медицинской помощи, детская городская больница № 2 и детская стоматологическая поликлиника № 2; среди других муниципалитетов — Асиновская, Первомайская и Стрежевская больницы», — говорится в сообщении.

В ординатуре студенты обучатся направлениям «акушерство и гинекология», «анестезиология», «офтальмология», «детская стоматология», «онкология» и другим.

В настоящее время более 1100 будущих томских врачей продолжают целевое обучение в СибГМУ.