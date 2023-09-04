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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:50

Почти полторы тысячи томских студентов сыграли в «Камень, ножницы, бумага»

Массовая игра состоялась на Дне первокурсника в ТПУ
Александра Тайбатрова
В «Камень, ножницы, бумага» сыграли 1468 студентов политеха

В «Камень, ножницы, бумага» сыграли 1468 студентов политеха

Фото: Пресс-служба ТПУ

На Дне первокурсника в Томском политехническом университете почти полторы тысячи студентов сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Масштабная игра состоялась на стадионе «Политехник», сообщили в пресс-службе вуза.

«Победитель самой масштабной игры в «Камень, ножницы, бумага» - первокурсник Максим из ИШЭ», - сообщается в Telegram-канале ТПУ.

Сообщалось, что победитель игры получит мерч из лимитированной коллекции политеха.

Также на Дне первокурсника прошло шествие студентов, концерт кавер-группы.