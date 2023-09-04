4 сентября ученики 9-х классов сдают экзамен по математике Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 сентября в Томской области начался дополнительный период сдачи ОГЭ. В это время сдать экзамен могут те выпускники 9-х классов, которые не сделали этого в основной период из-за плохих оценок или пропустили экзамен по уважительной причине.

«4 сентября ученики 9-х классов сдают экзамен по математике», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Экзамен по русскому языку пройдет 7 сентября, по физике, биологии, истории и географии – 12 сентября. На 15 сентября запланированы экзамены по химии, обществознанию, литературе, информатике, иностранным языкам. А 21 сентября будет резервным днем для всех экзаменов.

Отмечается, что на экзамены в дополнительный период придут почти полторы тысячи томских школьников. Из них более 600 будут сдавать математику, а свыше 150 – русский язык.