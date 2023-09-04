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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:52

В 2023 году реальные доходы жителей Томской области выросли на 7%

Расходы томичей при этом увеличились на 3%
Александра Тайбатрова
Доходы составили составили 36725 рублей

Доходы составили составили 36725 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реальные доходы томичей в 2023 году увеличились почти на 7%, подсчитали в Томскстате. Они составили 36725 рублей.

При этом рост реальных расходов составил около 3% с учетом инфляции. По информации Томскстата, расходы за месяц составили 35600 рублей.

«Потребительские расходы в расчете на душу населения в январе-июне 2023 года составили 30759 рублей и увеличились по сравнению с январем-июнем 2022 года на 9%», - говорится в сообщении Томскстата.