В Томске на три 3 дня отключат горячую воду в микрорайоне Каштак и Радужный

Часть микрорайона Каштак и Радужный останутся без горячей воды на три дня Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Томске с 5 по 8 сентября пройдут технические работы на тепломагистрали №6К. В это время жители Каштака, микрорайона Радужный и АРЗа останутся без горячей воды, сообщила пресс-служба «ТомскРТС».

Технические работы начнутся в 9:00 5 сентября и продлятся до 12:00 8 сентября. В это время горячей воды не будет в части домов микрорайона Каштак, расположенных на улицах Ференца Мюнниха, Кошурникова, Смирнова, Ленской, в переулке Урожайном, на проезде Кольцевом, в микрорайоне Радужном и в районе АРЗа.

Специалисты будут проводить технические мероприятия для подготовки оборудования к предстоящему подключению абонентов, запитанных от котельной на улице Водяной, 80, к системе централизованного теплоснабжения.

Напомним, ранее компания «ТомскРТС» запланировала переключить абонентов микрорайона Черемошники с котельной на улице Водяной, 80 на централизованную систему теплоснабжения. Для этого была построена тепломагистраль № 6В и перекачивающая насосная станцию №6. Также выполняется реконструкция ПНС-4 в микрорайоне Каштак.