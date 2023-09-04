Более 56 млрд рублей инвестиций привлечено в развитие экономики Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 56 млрд рублей направлено на развитие экономики и социальной сферы Томской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили аналитики Томскстата.

«На развитие экономики и социальной сферы Томской области в I полугодии 2023 года, по предварительным данным направлено 56,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал», — говорится в сообщении.

Большую часть инвестиций в размере 46,2 млн рублей (81,9%) освоили организации, которые не являются субъектами малого предпринимательства.

За сообственные средства организаций финансировалось 72% инвестиций в основной капитал, привлеченные средства составили 28% от общего объема вложений.

Кроме того, в структуре привлеченных денег основная доля приходилась на бюджетные средства, включающие поступления из бюджетов всех уровней (34,8%). Заметная доля приходилась на кредиты банков (20,5%).

В Томскстате добавили, что также привлекательной для инвестирования остается добыча полезных ископаемых.

«Объем инвестиций в добычу полезных ископаемых составил 14,7 млрд рублей или 31,9% от общего объема инвестиций области, в частности в добычу нефти и природного газа направлено 11,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Большие суммы вложены в обрабатывающие производства – 8,8 млрд рублей (19,1%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 6,6 млрд рублей (14,2%), транспортировку и хранение (входит деятельность трубопроводного транспорта) – 4,3 млрд рублей (9,2%).