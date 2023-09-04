Томские хирургии спасли жизнь 68-летнему мужчине с разрывом аорты

В Томске провели сложную операцию 68-летнему пенсионеру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи Томской областной клинической больницы экстренно провели сложную операцию — протезирование дуги аорты с удалением аневризмы 68-летнему мужчине, который поступил в больницу с болями в животе, рассказали в облздраве.

«68-летний мужчина поступил в ТОКБ по «скорой» с болями в животе. После проведения экстренной компьютерной томографии специалисты диагностировали аневризму брюшного отдела аорты», — рассказали медики.

Аневризма брюшного отдела — это расширение ее стенки из-за нарушения нормального строения. Разрыв аорты вызывает массивное внутреннее кровотечение. Жизнь пациента зависит от того, насколько быстро он будет доставлен в больницу, и попадёт на операционный стол.

Врачи ТОКБ в экстренном порядке выполнили одну из наиболее сложных в кардиохирургии операций. Она длилась 4,5 часа и позволила спасти пациента.

«Врачи сосудистого центра ТОКБ оперативно провели операцию, удалив аневризму диаметра 9 сантиментов, и вместо удаленного участка установили протез сосудистой стенки. Пациент почти месяц находился под наблюдением медиков, и сейчас готовится к выписке», — рассказал глава облздрава Роберт Фидаров.

При проведении операции пенсионер потерял много крови, но медикам удалось вернуть собственную кровь пациента с помощью специального оборудования.

Операцию проводили заведующий отделением сосудистой хирургии Александр Дворянинов, врачи-сердечно-сосудистые хирурги Роман Дудников и Максим Фролов. Анестезию обеспечивали заведующий отделением анестезиологии-реанимации Сергей Козыренко и врач-анестезиолог Евгений Беликов.