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НовостиОбщество4 сентября 2023 4:48

В Томской области в августе 2023 года пропали 59 человек

50 человек нашли живыми в Томской области в августе
Алёна Мищенко
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В августе в отряд «ЛизаАлерт» поступило 59 заявок на поиск пропавших людей в Томской области. Из них найдены живыми 50 человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются.

"В августе в отряд поступило 59 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 50", - говорится в сообщении.

гибшими были найдены 3 человека.

В настоящее время добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступившую в отряд информацию о пропавших.

Напомним, за лето этого года в Томской области пропали более 100 человек. Всего же с начала года в Томской области поисковики получил заявки на поиск 212 человек. Из них 169 человек нашли живыми и здоровыми.