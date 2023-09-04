Житель Томской области взял на хранение 8 тонн чужой муки и продал ее

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В Каргасокском районе Томской области местный житель заключил договор на хранение крупной партии муки. После получения товара, он продал ее местному предпринимателю, сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, житель села Каргасок заключил договор с фирмой на хранение 8 тонн муки. После ее получения с февраля по апрель 2023 года мужчина продал муку местному предпринимателю за 130 тысяч рублей.

«При этом продолжал брать плату за аренду складского помещения. Когда пришло время отгружать товар обратно, злоумышленник постоянно переносил сроки», — говорится в сообщении.

Полицейские установили свидетелей, а также место хранения и сбыта муки. Ущерб организации составил более 185 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.