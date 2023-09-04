В Томске ищут пропавшего 48-летнего мужчину с татуировкой на левой руке

Фото: "Лиза Алерт"

В Томске ищут пропавшего 48-летнего Дмитрия Менщикова с татуировкой на левой руке. В последний раз мужчина выходил на связь 27 августа, сообщили в томском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Менщиков Дмитрий Алексеевич, 48 лет (1975 г.р.). С 27 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Ростом мужчина 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

В момент пропажи был одет в черную куртку, темно-синюю футболку, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)