Мужчина спасен из горящего подвала в пятиэтажном доме в Томске

В Томск епри пожаре в пятиэтажке спасли мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 1 сентября произошел пожар в подвале в пятиэтажном жилом доме. Из горящего помещения был спасен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании по переулку Красный поступило на пульт дежурного в 15:30. Пожар произошел в первом подъезде в подвальном помещении пятиэтажного дома.

«Личным составом из подвала спасен мужчина», — сообщили в МЧС.

В результате пожара в подвале частично обгорел диван. Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

Огонь ликвидировали в 15:40. Причина пожара устанавливается.