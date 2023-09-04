Фестиваль архитекторов и дизайнеров пройдет в Томске 16-17 сентября

В Томске пройдет фестивлаь архитекторов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске 16-17 сентября пройдет архитектурный фестиваль, в котором примут участие архитекторы, дизайнеры, урбанисты и лэнд-арт художники. Об этом сообщили организаторы.

По словам организаторов, фестиваль ориентирован на начинающий архитектор и дизайнеров, а также на тех, кто давно работает с городским пространством.

«Главная задача: подготовка объекта, который в период проведения фестиваля будет расположен на территории сквера "Кедровый" по адресу Кирова 24, а также презентация его в одном пространстве с практикующими архитекторами, урбанистами, искусствоведами и историками города», — говорится в сообщении.

Для этого участники фестиваля соберут уже готовые или новые объекты из влагостойких прочных материалов. Все это предстоит сделать в режиме автономной работы, так как на мероприятии не будет доступа к электричеству. Размер объекта в высоту до 2 метров. Он должен содержать контекст развития архитектуры и городского пространства города.

Также уточняется, что финансирование на реализацию объекта не предусмотрено.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться в официальном сообществе во «ВКонтакте» «Течение».