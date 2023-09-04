Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и в ближайших районах 4 сентября несколько домов лишится электричества. Горсети будут проводить ремонтные работы.

Списки адресов, где выключат свет:

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 12:00

г. Томск Карташова ул 12а

г. Томск Кирова пр-кт 10

г. Томск Кузнецова ул 14-16,17-21,25-33,28-30,28/3,28а

г. Томск ул. Кузнецова 16,20/1,22,25,26-30,29,30/1,33

г. Томск Первомайская ул 9-21,16-28,25-31,32-52,37-49

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 15:00

Аникино СТ ""Кедр-2"" 18,27,уч. 7,уч.15,уч.21,уч.23,уч.25,уч.26,уч.35,уч.60

Томск ул. Басандайская 35,61,63/2

Аникино СТ ""Медик-2"" 3,7,уч.8,уч.10,уч.11,уч.15,уч.16,уч.17,уч 14

г. Томск Аникинский 4-й тупик 7,13-17

г. Томск пер. Аникинский 2-й 20

г. Томск пер. Аникинский 4-й ,1-7,1-б,2-14,2-а,2-б,3 к.б,3-а,3-б,5-а,5-б,8-а,9-а,9-б,10-а,12-а,15,

20,22-а,24-28,28-а,37

г. Томск пер. Аникинский 5-й 4/1,4/2,11-15,11/1,15/3,уч.45

г. Томск пос. Аникино ,18,25,29-31,37-39,уч.1,уч.4,уч.6,уч.8,уч.13,уч.14,уч.17,уч.19,уч.21,

уч.31,уч.36

г. Томск СТ ""Дружба"" уч.11

г. Томск СТ ""Кедр-2"" уч.30

г. Томск СТ ""Пойменный"" уч.46

г. Томск СТ ""Томич"" 12,13,16,уч.15,уч.20

г. Томск ул. Басандайская 3,51,72-74,б/н

г. Томск ул. Дачная 1-я 3,4-б

г. Томск ул. Дачная 2-я 1,4,5,8,14-16

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 15:00

Аникино СТ ""Кедр-1"" ,11,уч.48

Аникино СТ ""Дружба"" 7,8,13,14,17-19,22-24,28,32,б/н,уч.6,уч.9,уч.10,уч. 15,уч.16,уч.18,

уч.20,уч.21,уч.26,уч.27,уч.35

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 16:00

г. Томск ул. Лебедева 111

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 16:30

г. Томск ул.Карташева 31а

г. Томск ул. Карташова 29-а,31,31-а,уч.31/2

г. Томск ул. Дзержинского 31а,33-35

г. Томск пр-кт Кирова 36/3

Томск Иркутский тракт 79,79/1,79/1 стр.1,79/3,79/6,81/1,83-в

4 Сентября 2023 с 09:00 до 4 Сентября 2023 17:00

г. Томск ул. Басандайская 69/3

г. Томск пер. Басандайский 4-й 1,2-10,3/1,4/1,4/2,7/1,8/1,8/4,8/6,11-13,12-а,14-20,17,21/1,23,25/1,26,27/1,31,уч.3,

уч.7,уч.9-а,уч.21,уч.25,уч.27

г. Томск ул. Усть-Киргизка 6-я 4-а,18-а,18-б,18/2,22-а,23-33,23-а,24,24-а,24/1,25-а,28-а,33-а,36

г. Томск ул. Осенняя 4,8-10

г. Томск ул. Новоселов 10

г. Томск ул. Заречная 4 4-8,11-13,14-16,24

г. Томск ул. Заречная 3 2-32,3-11,29,33,уч. 13