Томичка перечислила мошеннице накопленные на покупку жилья 2,8 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

52-летний житель Томска сообщил в полицию о том, что лишился крупной суммы денег. Он передал своей дочери на хранение более 2,8 миллиона рублей, накопленные для покупки недвижимости. Полученные средства девушка перечислила аферистам. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, дочь потерпевшего хотела преумножить денежные средства, для чего в одной из социальных сетей познакомилась с женщиной, которая обещала высокий доход от вложений в спортивные состязания», - говорится в сообщении.

Молодая женщина поверила словам мошенницы. За первые 5 месяцев 2023 года томичка перевела ей около 3 миллионов рублей с целью инвестирования. Прибыли девушка так и не увидела. Она решила забрать вложенные деньги, однако столкнулась с отговорками аферистки.

В УМВД России по Томской области добавили, что уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбуждено.

Читайте также «Заключили под стражу»: бывшим томским чиновникам изменили меру пресечения