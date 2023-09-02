Здание для СК по Томской области на улице Балтийской построит ТДСК

Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое здание для Следственного комитета РФ по Томской области будет строить АО «СУ ТДСК», следует из карточки аукциона на сайте Госзакупок. Стоимость контракта – более 194 миллионов рублей.

Новое здание для СК по Томской области будет располагаться по улице Балтийской, 26. О том, что его будут строить, стало известно в апреле нынешнего года. Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров.

Напомним, что в Академгородке Томска открыли новую спортплощадку.