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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:44

Здание для СК по Томской области на улице Балтийской построит ТДСК

Стоимость контракта – более 194 миллионов рублей
Александра Тайбатрова
Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров

Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое здание для Следственного комитета РФ по Томской области будет строить АО «СУ ТДСК», следует из карточки аукциона на сайте Госзакупок. Стоимость контракта – более 194 миллионов рублей.

Новое здание для СК по Томской области будет располагаться по улице Балтийской, 26. О том, что его будут строить, стало известно в апреле нынешнего года. Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание общей площадью более 2300 квадратных метров.

Напомним, что в Академгородке Томска открыли новую спортплощадку.