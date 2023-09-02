В Томской области убийца семейной пары получил пожизненный срок

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Сиб.фм

Томский областной суд признал двух мужчин, 46 и 52 лет, виновными в убийстве супружеской пары из Асино, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в декабре 2020 года потерпевший позвал в гости соседа и него приятеля. Они вместе выпивали, когда один из гостей ударил хозяина дома. Потерпевший сначала убежал, но потом вернулся домой, чтобы выгнать гостей. В ответ те нанесли ему несколько ударов топором.

«Когда сожительница пострадавшего бросилась ему на помощь и пригрозила вызвать полицию, второй соучастник решил устранить свидетеля и нанес ей множественные удары по голове и телу тем же топором, а также и другими предметами, причинив тяжелые травмы», - рассказали о подробностях дела в прокуратуре Томской области.

Затем мужчины еще раз ударили топором хозяина дома. В результате он умер на месте, а женщина – в больнице.

На суде обвиняемые пытались переложить ответственность друг на друга, отметили в прокуратуре. Приговор им вынесли на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Один из мужчин получил 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. А второго приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.