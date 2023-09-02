В Академгородке Томска открыли новую спортплощадку

Новым стадионом смогут пользоваться не только лицеисты «Академа», но и все желающие. Фото: скриншот видео из Telegram-канала Владимира Мазура

Пришкольный стадион открыли в Академгородке в Томске. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Глава региона напомнил, что по договоренности с Фондом поддержки социальных инициатив «Газпрома» такие площадки построят в 15 муниципалитетах области.

«Все построим уже этой осенью!», - заверил Владимир Мазур.

Новым стадионом смогут пользоваться не только лицеисты «Академа», но и все желающие.

Такие спортплощадки уже построили в Кедровом и селе Уртам Кожевниковского района. В остальных муниципалитетах работы идут.