В Стрежевом 2 сентября отмечают день города

С днем города стрежевчан поздравил мэр Валерий Дениченко. Фото: Telegram-канал мэра Стрежевого

Сегодня, 2 сентября, в Стрежевом отмечают День города и День нефтяника. В честь двойного праздника в городе пройдет праздничный концерт, на котором выступит звезда российской эстрады, экстрим-шоу, дрифт-шоу и многое другое. Завершит праздник фейерверк.

С утра в Стрежевом прошел забег в парке.

На массовых мероприятиях работают торговые ряды.

«Желаю стрежевчанам здоровья и благополучия, городу – стабильности и процветания», - написал в своем Telegram-канале мэр города Валерий Дениченко.

Также в день города стали известны имена новых почетных граждан. Ими стали Геннадий Ковязин и Валерий Чуркин.