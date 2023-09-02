Томские эксперты поддержали идею признать склады купца Горохова в памятником

До настоящего времени от всей исторической усадьбы купца В.А. Горохова сохранились только четыре здания. Фото: из приложения к акту экспертизы

Экспертиза высказалась в пользу того, чтобы признать склады купца Горохова в Томске в реестр объектов культурного наследия РФ. Документ опубликовал региональный комитет по охране объектов культурного значения.

«До настоящего времени от всей исторической усадьбы купца В.А. Горохова сохранились только четыре здания», - говорится в документе.

Три каменных склада находятся на Набережной Томи, а бывший жилой дом – на углу улица Карла Маркса и переулка 1905 года. При этом внутри дворовой территории исторической усадьбы еще в 2000-х построили жилой дом. До 2018 года в бывших складах располагался музей Томской судоходной компании, а в 2021 году их приобрела компания из Новосибирска. Эксперт пришел к выводу, что объект имеет большое значение для культуры и истории Томской области и его следует включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.