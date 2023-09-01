На перекрестках в Томске снова нанесли разметку перед учебным годом

С начала сезона в Томске нанесли более 71 квадратного метра разметки на переходах, стоп-линиях и островках безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске обновили разметку на перекрестках перед новым учебным годом, сообщает мэрия. ТомскСАХ за три недели обновил более 31 тысячи квадратных метров разметки на пешеходных переходах, в том числе около 500 «квадратов» - за последние сутки.

«За прошедшие сутки работы велись на улицах Гагарина, Энтузиастов, Баумана, Косарева, Киевской, Вершинина, Осетровая, 4-ая Заречная, Московском тракте, а также в селе Тимирязевском», - перечислили в пресс-службе мэрии.

Всего же с начала сезона в Томске нанесли более 71 квадратного метра разметки на переходах, стоп-линиях и островках безопасности. Также в городе нанесли продольную разметку более чем на 300 километрах дорог.

Напомним, что в Томске начали ремонтировать улицу Высоцкого.