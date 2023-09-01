Томский губернатор Владимир Мазур поздравил с новым учебным годом студентов системы профессионального образования

Сегодня, 1 сентября, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл торжественную линейку в Томском техникуме водного транспорта и судоходства.

Глава региона пожелал студентам системы профессионального образования быть полезными для общества и Отечества, хорошего настроения, сил и терпения на весь учебный год.

Томский техникум водного транспорта и судоходства был основан в 1940 году. В 2023 году по образовательным программам техникума здесь учатся более семисот студентов. Они получают навыки судовождения, судостроения, эксплуатацию судовых энергетических установок, электрооборудования и средств автоматики.

В прошлом году на средства регионального проекта «Молодые профессионалы» в техникуме открыты три современные мастерские по направлению «Обслуживание транспорта и логистика», а на средства регпроекта «Цифровая образовательная среда» профинансировано оснащение двух лабораторий современным цифровым оборудованием.

«Мы успешно выполняем задачу, поставленную Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению кадрового суверенитета. Для этого в новом учебном году мы добавили еще тысячу бюджетных мест в системе профессионального образования Томской области, создаем условия для преподавателей, заключили ряд соглашений с ключевыми работодателями региона для трудоустройства наших выпускников колледжей и техникумов», - отметил губернатор Владимир Мазур.

В новом учебном году в системе профессионального образования Томской области приступили к обучению 29 тысяч студентов, в том числе 10,7 тысяч первокурсников. В регионе 32 образовательных учреждения и девять филиалов. Уровень трудоустройства выпускников томских колледжей и техникумов один из самых высоких в России – 83 процента.