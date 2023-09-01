В Томске за август подорожали колбаса, картофель и молоко

Если в конце июля килограмм колбасы в среднем стоил 425,05 рублей, то к концу августа – 455,2 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томскстат привел данные о средних ценах на продукты в столицах Сибирского федерального округа по состоянию на 28 августа. По сравнению с ценами на конец июля, в Томске подорожали колбаса, картофель, молоко.

Если в конце июля килограмм колбасы в среднем стоил 425,05 рублей, то к концу августа – 455,2 рублей. За килограмм картофеля в конце июля в Томске нужно было заплатить 44,42 рубля, а месяц спустя – 44,70. Рост не такой значительный, но месяц назад в Томске картофель был самым дешевым, а сейчас дешевле всего этот овощ можно купить в Омск (33,74 рублей за килограмм). Литр молока в конце июля стоил 73,16 рублей, а к 28 августа – 80,87 рублей.

При этом в Томске самая дорога говядина: килограмм в среднем стоит 512,58 рублей. А вот самых дешевых в ПФО продуктов Томскстат на этот раз в Томске не зафиксировал.