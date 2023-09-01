Томичей приглашают на арт-консервацию «Дома за рубль» на Герцена 2 сентября

Консервация пройдет в формате дачного субботника Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске 2 сентября пройдет арт-консервация «Дома за рубль» на улице Герцена, 15/1. Мэрия приглашает всех желающих присоединиться к мероприятию. Начало – в 16.00.

«Консервация пройдет в формате дачного субботника», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Консервацию ранее уже выполнила администрация Кировского района, а волонтеры раскрасят заколоченные окна дома. А перед этим – уберут территорию вокруг него. Об истории дома расскажет Анна Багинская. Будет выступать команда «Анестезия» СибГМУ. Также в программе – чаепитие, интерактивы, DJ-сет.

В скором времени дом на улице Герцена, 15/1, который построили в конце XIX века, выставят на торги по программе «Дом за рубль».