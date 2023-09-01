В Томской области с начала года диспансеризацию прошли почти 88 тысяч детей

В районы Томской области для проведения диспансеризации выезжают бригады врачей из областной детской больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Томской области диспансеризацию прошли почти 88 тысяч детей, подсчитали в облздраве. При этом более семи тысяч детей – из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей.

«Детей с рождения до года ежемесячно патронируют сотрудники детской поликлиники, далее профосмотры проводятся ежегодно», - напомнили в департаменте здравоохранения региона.

При этом в детских садах и школах медосмотры проводят организованно.

Перечень врачей, консультацию которых необходимо получить, зависит от возраста ребенка. В районы Томской области для проведения диспансеризации выезжают бригады врачей из областной детской больницы. Они уже побывали в Александровском, Бакчарском, Кривошеинском, Парабельском, Колпашевском и других районах, а в сентябре будут работать в Молчановском районе.

Напомним, что в горбольнице №3 Томска открыли эндоскопическое отделение после ремонта.