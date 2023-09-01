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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:59

В горбольнице №3 Томска отремонтировали эндоскопическое отделение

Томичи могут проходить здесь исследования бесплатно по полису
Александра Тайбатрова
На расширение отделения потратили 24 миллиона рублей. Фото: департамент здравоохранения Томской области

На расширение отделения потратили 24 миллиона рублей. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске после ремонта открылось отделение эндоскопии городской больницы №3. Диагностическую и оперативную медпомощь здесь можно будет получить бесплатно по полису ОМС, подчеркнули в облздраве.

«Новое отделение расположилось в другом корпусе больницы, благодаря чему увеличилось количество кабинетов для проведения исследований», - прокомментировали в департаменте здравоохранения Томской области.

На это расширение отделения потратили 24 миллиона рублей. Теперь томичи могут здесь сделать колоноскопию, ЭГДС, бронхоскопию, ларингоскопию, дуоденоскопию, а также удалить новообразования. Для удобства пациентов в отделении сделали зону ожидания. Также здесь отремонтировали пол и потолок, купили новую мебель и оборудование. Планируется, что в отделении будут проводить до 100 исследований и операций в смену.