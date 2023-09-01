В селе Тегульдет Томской области построили линии электроосвещения

Всего на региональных дорогах Томской области в 2023 году появится 12,3 километров линий освещения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Тегульдете Томской области на участке дороги до Больше-Дорохово смонтировали 3,3 километров линий освещения, сообщает пресс-служба обладминистрации. Линии уже работают в тестовом режиме.

«Подрядная организация ООО «Горсети» установила 90 граненых опор освещения и 90 светодиодных светильников на них, пункты автоматизированной системы управления освещением и провела пусконаладочные работы», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также в нынешнем году освещение проведут у сельского парка «Околица», на дорогах в деревне Курдинский Участок, селах Александровское, Богашево, Тунгусово. Всего на региональных дорогах Томской области в 2023 году появится 12,3 километров линий освещения.