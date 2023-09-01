Новый закон о такси начал работать в Томской области 1 сентября

Томская область вошла в пятерку наиболее подготовленных регионов к вступлению в силу нового закона о такси Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября в Томской области вступил в силу новый закон о такси. Накануне в администрации региона прошел круглый стол на эту тему, в котором участвовали представители всех крупных таксопарков области, руководители служб заказа такси, медицинские организации, которые проводят медосмотры водителей перед рейсами.

«По данным Минтранса и Минцифры России, Томская область вошла в пятерку наиболее подготовленных регионов к вступлению в силу нового закона о такси», - отметили в пресс-службе администрации региона.

По информации начальника департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александра Деева, число легально работающих таксистов в Томской области с середины июля выросло более чем в два раза до 2773 человек. При этом новый закон не регулирует цены на такси, и участники круглого стола обсудили этот вопрос. Александр Деев подчеркнул, что оснований для роста тарифов на перевозки пассажиров сейчас нет. Цену формирует служба заказа такси, с учетом расстояния, времени суток, погоды, трудозатрат водителя и других условий.