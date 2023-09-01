Жителям Томска нутрициолог рассказала о пользе растительных белков

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Растительные белки являются важным питательным компонентом и могут быть полезными для организма. Основные причины включить растительные белки в свой ежедневный рацион назвала читателям Pravda.Ru нутрициолог Валентина Катранова.

Аминокислоты

Растительные белки содержат все необходимые аминокислоты для правильного функционирования организма. Важно получать достаточное количество аминокислот из растительных источников, особенно для вегетарианцев и веганов, так как они не потребляют животные белки.

Клетчатка

Растительные белки содержат значительное количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Антиоксиданты

Некоторые растительные белки, такие как соя и горох, являются хорошими источниками антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и укрепляют иммунную систему.

Железо

Растительные белки, такие как шпинат и пророщенный маш, содержат значительное количество железа. Железо необходимо для производства красных кровяных клеток и нормального функционирования организма.

Наибольшее количество растительных белков содержится в следующих продуктах:

Бобы и горох: высокий уровень белка и клетчатки.

Шпинат и другие зеленые овощи: источник белка, железа и антиоксидантов.

Чиа и лен: богаты белком и полезными жирами.

Гречка и овсяная крупа: отличаются высокой питательной ценностью, включая белок.

Бразильские орехи и миндаль: содержат белки, жирные кислоты и витамины.

Соя: является полноценным белком, содержащим все необходимые аминокислоты.