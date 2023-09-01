Жителям Томска рассказали, какие изменения их ждут с 1 сентября 2023 года

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Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 сентября. В первый день осени начнёт действовать ряд новых законов и правил, которые коснутся многих граждан. Некоторые из них ещё до вступления в силу наделали немало шума — вроде новостей о якобы платных скорых, которые пришлось опровергать Минздраву. Издание "Секрет фирмы" рассказало подробнее, что поменяется в жизни россиян совсем скоро.

Лекарства по рецептам

С 1 сентября аптеки при продаже рецептурных препаратов должны будут заносить реквизиты рецептов в национальную систему маркировки «Честный знак». Без официального бланка с номером и печатью провизоры не смогут продать препараты, подлежащие предметно-количественному учёту.

Речь идёт про:

Учёт рецептурных лекарств будут вести в том числе при дистанционной продаже. Новое правило распространяется и на льготные лекарства, стоимость которых полностью или частично пациенту компенсирует государство.

Как это скажется на обычных россиянах? Поскольку 70% лекарств в России относятся к рецептурным, большинство не ощутит никаких изменений. Усложнится лишь работа аптек, которые продавали сильнодействующие вещества, не заморачиваясь насчёт наличия рецепта у покупателя.

За торговлю рецептурными препаратами «в чёрную» предусмотрены штрафы: от 5000 до 10 000 рублей для должностных лиц (например, провизоров) и от 50 000 до 100 000 рублей — для юридических.

Платные медицинские услуги

С 1 сентября вступит в силу постановление правительства № 736. Оно предусматривает, что иностранцам и лицам без гражданства, у которых нет полиса ОМС, придётся вызывать неотложку платно. Но только если нет угрозы жизни — тогда помощь окажут бесплатно.

Для россиян с полисом ОМС все виды медицинской помощи — экстренная, неотложная и плановая — останутся по-прежнему бесплатными, заверили в Минздраве. Лекарствами пациентов в больницах тоже будут обеспечивать бесплатно.

При этом за некоторые медуслуги всё-таки придётся платить, например за:

Также можно будет купить лечебное питание или лекарство. Но речь не идёт о жизненно необходимых препаратах — бесплатные лекарства по-прежнему будут в больницах, просто какие-либо альтернативы можно будет получить за отдельную плату.

Ограничение импортных вакцин и препаратов для животных

С 1 сентября импортёры ветеринарных препаратов и вакцин для домашних животных не смогут ничего продавать в России без сертификата Good Manufacturing Practice (GMP). Этот документ подтверждает, что при производстве соблюдались требования к санитарным условиям, оборудованию, сырью, упаковке, документации и т. д.

Получить GMP можно будет в Россельхознадзоре. Перед этим эксперты ведомства проверят производственную площадку. Кроме того, до 1 февраля производители и импортёры должны предоставить Россельхознадзору протокол испытания ветеринарных лекарств в аккредитованной лаборатории.

Контроль за производством пива и сидра

С 1 сентября в России появится реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Вести его будет Росалькогольрегулирование. Таким образом власти хотят снизить количество нарушений и обелить рынок пивоваренной продукции.

За отсутствие в реестре будут наказывать рублём. Должностных лиц — на 35 000–50 000 рублей, юридические — на 200 000–300 000 рублей с приостановкой деятельности до 60 суток.

Наказание предусмотрено и за нарушение требований к производству и обороту этой продукции: