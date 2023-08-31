«Шла по переходу»: в Томске произошло ДТП с пешеходом

Toyota Highlander под управлением 47-летнего мужчины при повороте налево совершила наезд на пешехода Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 31 августа произошло ДТП с пешеходом на улице Льва Толстого. Все произошло примерно в 18.50 в районе дома №50. Под колесами машины оказалась женщина 1962 года рождения.

«Toyota Highlander под управлением 47-летнего мужчины при повороте налево совершила наезд на пешехода», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Предварительно, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП ее отправили в больницу для осмотра. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.