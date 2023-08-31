На вечеринке в честь юбилея ТГУ 2 сентября выступил известный стендап-комик

Место проведения – Университетская роща возле Центра культуры ТГУ. Фото: Анна Ковалева

В субботу, 2 сентября, Томский государственный университет отметит 145-летний юбилей. В честь этого события пройдет праздничная вечеринка. Место проведения – Университетская роща возле Центра культуры ТГУ. Начало – в 14.00.

«В программе: награждение лучших факультетов – победителей и призеров Кубка Императорского университета, развлечения в Университетской роще и концерт», - сообщили в пресс-службе вуза.

Организаторы обещают, что выступать будет стендап-комик Евгений Чебатков, ФОГЕЛЬ и кавер-группа «Men’s Band».