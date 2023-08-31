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НовостиОбщество31 августа 2023 12:13

Прибыль томских предприятия за полгода снизилась до 22 миллиардов рублей

Прибыль снизилась почти на 40% по сравнению с прошлым годом
Александра Тайбатрова
116 организаций за полгода сработали в минус

116 организаций за полгода сработали в минус

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С января по июнь 2023 года томские предприятия получили прибыль за вычетом расходов в сумме 22,4 миллиарда, подсчитали в Томскстате. Это на 39,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

«В январе-июне 2023 года прибыль получили 269 организаций области», - говорится в сообщении ведомства.

Наиболее высокий рост прибыли за вычетом убытков отмечается в таких сферах, как информация и связь, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации расходов и т.д.

При этом 116 организаций за полгода сработали в минус, их убыток составил почти 18 миллиардов рублей. А доля убыточных предприятий выросла до 30%.