Профессиональную переподготовку прошли более 220 томских учителей

Сейчас в Томской области есть более 550 вакансий учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 220 человек в Томской области прошли переподготовку по проекту «Школьный учитель», сообщает администрация региона. Проект предназначен для тех, кто хочет работать в школе, но не имеет профильного образования, опыта в профессии или планирует вернуться к преподаванию после долгого перерыва.

«Для получения направления на обучение необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства и пройти тестирование со специалистами ЦЗН и педагогического университета», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

После этих этапов гражданина ждет собеседование с руководством школы. А чтобы рабочее место ему было гарантировано, заключается трехстороннее соглашение между центром занятости, самим гражданином и его будущим работодателем.

Сейчас в Томской области есть более 550 вакансий в школах. По программам переподготовки томичи чаще всего изучают дошкольное образование, математику и информатику, педагогику и методику начального образования.