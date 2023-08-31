«Попросил сфотографироваться»: томич получил срок за попытку угона автомобиля

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Томского района признан виновным в попытке угона автомобиля приятеля без цели хищения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области. Суд установил, что в феврале этого года 22-летний томич отдыхал с друзьями в клубе в Томске. Подвыпивший молодой человек попросил сфотографироваться в машине одного из своих приятелей.

«Сидя в иномарке, он захотел угнать ее, чтобы прокатиться по городу», - уточнили в облпрокуратуре.

Машина была заведена, и томич воспользовался этим. Но далеко уехать не смог, потому что не справился с управлением и застрял в сугробе. В результате суд приговорил томича к двум годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что директора, главврача и онколога томского медцентра «Сантэ» обвиняют в мошенничестве при лечении онкобольных.