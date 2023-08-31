На сборы ребенка в школу в Томске нужно не менее 12 тысяч рублей

По информации ведомства, для девочки минимальная сумма составит 12 707 рублей, а для мальчика чуть меньше – 12 373 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томскстат посчитал, сколько стоят самые необходимые для сборов в школу вещи в 2023 году. По информации ведомства, для девочки минимальная сумма составит 12 707 рублей, а для мальчика чуть меньше – 12 373 рубля.

Разница – в стоимости школьной формы. Комплект для девочки, по данным Томскстата, обошелся в 6 085 рублей, а для мальчика – 5 751 рубль.

Еще в среднем 3 633 рубля родителям пришлось потратить на форму для физкультуры – на спортивный костюм, кроссовки и футболку.

Канцелярские товары, по подсчетам Томскстата, в среднем обошлись в 456 рублей за набор из 10 тетрадей, альбома для рисования, ручек, карандашей и фломастеров. И еще 662 рубля ушло у родителей на школьные пособия и дидактические материалы и 2533 рубля – на школьный ранец.

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