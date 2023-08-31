Команда волонтеров томского «Ростелекома» сыграла в футбол с воспитанниками Бакчарского детского дома

«Ростелеком» перед началом нового учебного года провел дружеский футбольный матч с воспитанниками «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского района». Спортивная встреча прошла на сельском стадионе имени Хомутского.

Сотрудники «Ростелекома» сыграли с ребятами в мини-футбол. Основное время матча завершилось со счетом 6:6. В серии пенальти игроки также сошлись на ничьей — 1:1. На память о встрече связисты подарили детям подарки, которые пригодятся в учебе.

«Игра была активная, в команде соперника есть очень талантливые ребята. Я желаю им развивать свои навыки дальше. Самое главное, что мы вынесли из этих соревнований — это удовлетворенность от встречи и хорошее настроение», — сказал капитан команды «Ростелекома» Алексей Ан.

«С бакчарским детским домом Томский филиал дружит уже более десяти лет, и каждый раз, когда приезжаем к ним в гости, нас очень тепло принимают. В преддверии первого сентября мы решили навестить воспитанников и подбодрить их. Еще раз напомню, что наша компания готова предоставить выпускникам возможность трудоустройства», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин

«Спасибо сотрудникам “Ростелекома”, что приехали и с пользой провели время вместе с нами. И для детей, и для педагогов это очень важно. Ребята с удовольствием играют в футбол, любят его и принимают участие в различных соревнованиях», — поблагодарила директор ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» Теслёнок Ольга.

«Ростелеком» ведет активную социальную работу в разных направлениях — спорт, экология, культура, образование, а также на постоянной основе занимается благотворительной деятельностью.