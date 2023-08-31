«Преступный сговор»: в Томске расследуют мошенничество в медорганизации

Фигурантов дела заключили под стражу. Фото: Сиб.фм

В Томске расследуют уголовное дело о мошенничестве в медицинской организации, об этом проинформировали в СК по Томской области. По предварительным данным, директор ООО «Сантэ», главный врач и врач-онколог организации вступили в преступный сговор в целях хищения средств из бюджета. Врач-онколог подготовил счета на оплату медпомощи, которую оказывали застрахованным гражданам. В них специалист включил медуслуги, которые в учреждении не оказывались, так как не было необходимых препаратов для лечения онкобольных.

«Главный врач учреждения, зная об отсутствии препаратов, сокрыл факты нарушений, допущенных врачом-онкологом, и передавал заведомо недостоверные документы директору фирмы, который, утвердил и направил в страховые медицинские организации Томской области подготовленные врачом-онкологом документы», - рассказали о подробностях дела в СК по Томской области.

В результате бюджету Томской области нанесли ущерб около 26 миллионов. Перечисленным выше сотрудникам и руководителю фирмы предъявили обвинение, но они свою вину не признали. Их заключили под стражу. Расследование продолжается. Также действия обвиняемых оценят и определят, был ли в их действиях состав преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.