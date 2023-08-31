В Колпашево отремонтировали школу №2 за 121 миллион

Уже завтра, 1 сентября, ученики придут в обновленную школу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Колпашево закончили ремонтировать здание школы №2, отчитались в администрации региона. Уже завтра, 1 сентября, ученики придут в обновленную школу. Ремонт здесь начали в апреле 2022 года, а завершили 15 августа нынешнего года.

«Специалисты подрядной организации отремонтировали водостоки и отмостки, входы в подвал, крыльца, полы, кровлю, межчердачные перекрытия, фундамент, канализацию и систему отопления», - перечислили в пресс-службе администрации Томской области.

Ремонт обошелся в 121 миллион рублей. Также в школу купили обучающие материалы на 7,6 миллионов, обновили системы видеонаблюдения и освещения. А еще после ремонта в школе появилась зона отдыха и пространство, где можно проводить ученические выставки.

Напомним, что 1 сентября в Томске после 4-летнего ремонта откроется лицей №8.