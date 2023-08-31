Троллейбусы №2 и №6 в Томске на сутки изменят схему движения из-за ремонта сетей

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Фото: Анна Ковалева

В Томске два троллейбуса на сутки изменят схему движения из-за ремонта теплосетей на проспекте Фрунзе у въезда в троллейбусный парк, предупреждает мэрия. Изменения коснутся троллейбусов №2 и №6. Измененная схема будет действовать с 22.00 пятницы, 1 сентября, до 18.00 субботы, 2 сентября.

Троллейбус №2 в это время будет ехать из Черемошников через проспект Ленина и до площади Ленина. Троллейбус №6 будет ездить из микрорайона Радужный, через проспект Мира, улицу Дальне-Ключевскую, проспект Мира и до площади Ленина.

Томичей просят учитывать это при планировании поездок по городу. А уточнить график и схему движения общественного транспорта в городе можно по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.