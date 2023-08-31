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НовостиОбщество31 августа 2023 5:56

Гастрофестиваль «ЕСТЬ» пройдет в Томске 2 и 3 сентября

Томский гастрономический фестиваль пройдет в третий раз
Александра Тайбатрова
В масштабном празднике примут участие 50 ресторанов из Томска, Новосибирска и Кемерова

В масштабном празднике примут участие 50 ресторанов из Томска, Новосибирска и Кемерова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные, 2 и 3 сентября, в Томске в третий раз пройдет гастрофестиваль «ЕСТЬ». В пресс-службе администрации региона уточняют, что место проведения мероприятия – площадь у ТРК «Лето» на улице Нахимова, 8, строение 13. Начало – в 10.00.

«В масштабном празднике примут участие 50 ресторанов из Томска, Новосибирска и Кемерова», - говорится в сообщении.

На мероприятии обещают кофейный шатер, детскую зону, тематическую фотовыставку, мастер-классы, битву барменов, выступления творческих коллективов и многое другое.

Организаторы отмечают, что в прошлом году фестиваль посетили более 60 тысяч человек.